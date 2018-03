Đại diện trang thương mại điện tử Shop VnExpress cho biết, trước đây các dòng sản phẩm phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm ít người quan tâm. Tuy nhiên sau vụ cháy làm 13 người chết ở chung cư Carina, lượng truy cập tìm hiểu thông tin và giao dịch mua hàng đã tăng mạnh.

Chủ yếu người mua chọn các sản phẩm thoát hiểm cá nhân, ngăn khói, chống ngạt, chống cháy... dành cho người ở chung cư hoặc nhà cao tầng. Dưới đây là một số món đồ thoát hiểm được nhiều người tìm mua thời gian gần đây.

Dây thoát hiểm cá nhân

Dây làm từ sợi cáp máy bay với lõi thép chịu tải trọng lớn bọc cotton chống cháy. Với cơ chế lò xo ròng rọc, người trong nhà có thể thay phiên nhau thoát hiểm. Bộ điều tốc duy trì tốc độ di chuyển xuống 1,5 m một giây, vừa đủ để người dùng tiếp đất an toàn. Bộ dây thoát hiểm còn có đai cao su giúp người già và trẻ nhỏ sử dụng mà không cần tập luyện.

Bộ thoát hiểm kiểu ròng rọc được nhiều người tìm mua vì độ tiện lợi và khả năng rút trả dây giúp nhiều người thay phiên nhau thoát nạn.

Dây thoát hiểm cá nhân thương hiệu Nikawa có giá từ 2,5 triệu đồng, hiện được giảm giá 29% và tặng kèm giá treo móc trên trang Shop VnExpress. Đơn hàng từ 1,2 triệu đồng được nhận thêm phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng sử dụng cho lần mua hàng sau.

Mặt nạ phòng độc

Khi hỏa hoạn xảy ra, nhiều trường hợp mất mạng vì ngạt khói trước khi ngọn lửa lan đến. Mặt nạ phòng độc là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tránh rủi ro ngạt khói. Mặt nạ giúp người dùng có môi trường khí thở ổn định trong thời gian đủ dài để tìm cách thoát khỏi đám cháy.

Thang dây thoát hiểm

Thang dây thoát hiểm thiết kế như thang thông thường nhưng sử dụng chất liệu mềm dẻo, chịu nhiệt và tải trọng lớn. Thông thường, thang cuốn tròn thành cuộn và khi có trường hợp khẩn cấp thì được thả ra, gắn cố định một đầu vào thiết bị chịu lực trên thành ban công hoặc cửa sổ.

Bình cứu hỏa mini

Hoạt động sinh hoạt hằng ngày như nấu nướng sử dụng bình ga, bếp điện hoặc thắp hương... đều tiềm ẩn rủi ro xảy ra sự cố. Các gia đình cần trang bị bình chữa cháy mini trong nhà để đối phó với những nguy cơ này. Với các đám cháy nhỏ, cháy tại chỗ, người dùng có thể sử dụng bình chữa cháy mini để dập tắt đám cháy nhanh chóng, tránh cháy lan.

Bình cứu hỏa nhỏ gọn giúp người trong nhà có thể tự dập tắt đám cháy nhỏ, tránh cháy lan.

Chăn chống cháy

Chăn có khả năng cách nhiệt, chống axít và kiềm nhờ chất liệu sợi thủy tinh không độc hại, chịu nhiệt đến 700 độ C mà không chảy, cháy hay co lại dưới tác động của lửa. Khi xảy ra sự cố, người dùng quấn chăn vào người, di chuyển theo lối thoát hiểm đến nơi an toàn.

Nệm chống cháy

Trong trường hợp không thể thoát hiểm bằng thang hoặc lối thoát hiểm trong tòa nhà, người dùng có thể sử dụng nệm để ngăn khói trong khi chờ lực lượng cứu nạn. Nệm chống cháy hiệu Kymdan đang đăng bán trên Shop VnExpress có giá từ 17 triệu đồng, ưu đãi 5% kèm quà tặng.

Sản phẩm cảm biến báo khói, báo cháy

Thiết bị cảm biến báo khói không dây có thể sử dụng độc lập hoặc kết nối với các thiết bị báo động trung tâm. Cơ chế hoạt động của sản phẩm đơn giản, khi có sự cố khói, cháy, bộ báo khói sẽ báo tại chỗ hoặc nếu có kết nối với các trung tâm thì thông tin sẽ được truyền đi để phát tín hiệu báo động như hú còi, nhắn tin và gọi điện đến số thiết lập sẵn.

Một trong những sản phẩm nổi bật là FireProtect. Không chỉ có chức năng báo cháy, sản phẩm còn phát hiện mức tăng nhiệt độ đột ngột và chất lượng không khí giảm mạnh vì khói bụi. Tính năng này giúp người trong nhà nhanh chóng xử lý, thoát hiểm khi có đám cháy xảy ra trong khu vực lân cận và có dấu hiệu cháy lan.

Két sắt chống cháy

Với thiết kế và chế tạo nhằm mục đích chống cháy, chống nước, bảo vệ tài sản giá trị, loại két sắt chuyên dụng này có khả năng chịu nhiệt lên đến 927 độ C trong một giờ. Khóa cơ kết hợp mã bốn số chống mở két trái phép.

Két sắt chống cháy có giá khoảng từ 3 triệu đồng.

