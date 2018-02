Lễ trao giải "Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á 2018" (ASRA) diễn ra vào ngày 6/2 tại Singapore, do tổ chức cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững CSRWorks International thực hiện. Trong khuôn khổ chương trình, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhận giải "Báo cáo tốt nhất châu Á về việc gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc" (Asia’s Best Report on the SDGs).

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu của doanh nghiệp trong việc xây dựng nội dung báo cáo gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Trong đó các mục tiêu quan trọng gồm xóa đói, xóa nghèo, chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và bễn vững, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đây là lần đầu tiên hãng kim hoàn này tham gia giải thưởng ở 9 hạng mục và nhận đánh giá cao ở 8 hạng mục giải, đạt giải cao nhất ở hạng mục mới của năm nay.

Ông Rajesh Chhabara - Giám đốc Điều hành CSRWorks International (phải) trao giải cho ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT PNJ (trái). Ảnh: PNJ.

Ông Rajesh Chhabara - Giám đốc Điều hành CSRWorks International cho biết, giải thưởng thể hiện năng lực lãnh đạo của công ty trong việc thực hiện phát triển bền vững, cam kết kinh doanh có trách nhiệm, tạo giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng, môi trường và xã hội.

Ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT PNJ đánh giá giải thưởng là sự khích lệ với công ty nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Đây là động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng kinh doanh và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

"Phát triển bền vững là định hướng chiến lược dài hạn, hướng đến sự thịnh vượng chung của toàn xã hội. Chúng tôi vinh dự khi nỗ lực của doanh nghiệp được ghi nhận, nhất là khi năm nay đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển bền vững của công ty", ông Thông chia sẻ.

Với triết lý phát triển bền vững: “Đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”, PNJ cam kết sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai, gắn sự thành công của doanh nghiệp với sự tiến bộ chung của xã hội. Ảnh: PNJ.

Trong báo cáo phát triển bền vững, PNJ xây dựng lộ trình gắn kết các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc, của Việt Nam và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Báo cáo nêu lên các tiêu chí trọng điểm, bao gồm tăng trưởng hiệu quả, xây dựng tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị đóng góp cho xã hội, môi trường.

Năm 2017, PNJ thuộc top 3 nhà bán lẻ trang sức châu Á (do tạp chí Jewellery News Asia bình chọn), đạt tổng doanh thu thuần 11.049 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu bán lẻ gần 5.780 tỷ đồng, vượt 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp năm 2017 gần 1.912 tỷ đồng, cao hơn năm trước 36%.

Nhờ kết quả này, giá cổ phiếu PNJ đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái và dự báo sẽ tiếp tục tăng.

PNJ liên tục khai trương cửa hàng, mở rộng mạng lưới bán lẻ khắp cả nước. Ảnh: PNJ.

ASRA là một trong những giải thưởng uy tín ở châu Á, tổ chức lần đầu vào năm 2015. Với hội đồng đánh giá độc lập gồm các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia và hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt, ASRA tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc thực hiện phát triển bền vững, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

Khánh Anh