Tỷ phú Thái sắp nhận hơn 500 tỷ tiền mặt từ Sabeco / Heineken trả cổ tức 2.800 tỷ cho Satra

Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM cho biết Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) mới đây đã tiết lộ thông tin về kế hoạch tái cơ cấu nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận thêm khoảng 3-4% trong vài năm tới.

Sabeco dự kiến điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với năm mảng chủ chốt gồm sản xuất, phân phối, tiếp thị, chuỗi cung cấp và kho bãi. Quá trình này khiến doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bia tại Việt Nam phải xem xét việc mua cổ phần thiểu số ở các công ty bia và phân phối, từ đó dẫn đến những thay đổi về mặt nhân sự.

Ban lãnh đạo mới đề ra một trong những ưu tiên hàng đầu là phát triển hệ thống phân phối tốt hơn tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP HCM. Thông qua đó, Sabeco sẽ giành lại thị phần ở khu vực thành thị, nơi mà Heineken đang thống lĩnh.

Chứng khoán TP HCM dự báo, thị phần của Sabeco năm nay xấp xỉ 42,8%. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty đa quốc gia nên con số này giảm nhẹ so với mức 43,6% của năm trước. Sản lượng tiêu thụ cũng vì thế tăng trưởng thấp hơn mức bình quân toàn ngành, khoảng 1,85 tỷ lít bia.

Đến hết năm 2019, thị phần bia của Sabeco có thể nhích nhẹ lên 43% nhờ nỗ lực tiếp thị và tung sản phẩm mới ra thị trường. Sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên 1,95 tỷ lít.

Dòng bia phổ thông của Sabeco. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh tham gia “cuộc chiến” thị phần nội địa, Sabeco cho biết sẽ giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài và tiêu thụ bằng mạng lưới phân phối quốc tế nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Về cổ phiếu, Chứng khoán TP HCM cho rằng SAB vẫn đang được định giá cao và trở thành rào cản lớn đối với một số nhà đầu tư. Cổ phiếu này đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này tại mức 222.500 đồng, trong khi ước tính giá trị hợp lý chỉ khoảng 185.000 đồng.

Trước mắt, kế hoạch cắt giảm chi phí có thể nhận được phản ứng tích cực và thể hiện qua thị giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong vài tháng tới. Từ năm sau trở đi, nhà đầu tư sẽ kỳ vọng vào việc tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận thực tế được cải thiện. Dù tình hình hiện tại không mấy khả quan, Sabeco lại được xem là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong tương lại bởi thị trường đang tìm kiếm một cổ phiếu khác thay thế Vinamilk cho ngành hàng tiêu dùng.

Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 19% so với năm ngoái. Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, kế hoạch kinh doanh thụt lùi là do giá nguyên liệu đồng loạt tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng 5% so với năm trước.

Phương Đông