Tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần sữa Việt Nam sáng 31/3 tại TP HCM (Vinamilk, VNM), cổ đông đã thông qua bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021. Theo đó, công ty nâng bổ sung từ 9 thành viên lên con số 11với sự tham gia của ông Alain Xavier Cany, quốc tịch Pháp, trưởng đại diện Jardine Matheson Limited tại Việt Nam.

Jardine Matheson Limited là một trong rất nhiều công ty con của Tập đoàn châu Á khổng lồ Jardine Matheson Group. Năm ngoái Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đã chi 616 triệu USD mua 5,53% vốn Vinamilk. Thành viên thứ hai là ông Nguyễn Chí Thành, thuộc SCIC thay thế cho ông Nguyễn Hùng Hiển.

Trả lời chất vấn của cổ đông về lý do bầu thêm thành viên người nước ngoài, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên cho biết, đây là cổ đông lớn, đang kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới. Khi tham gia hội đồng quản trị, tập đoàn này sẽ hỗ trợ công ty vươn ra thế giới thông qua hệ thống siêu thị lớn hiện có ở châu Á Thái Bình Dương. Cũng tại đại hội, bà Liên cho biết, thị trường xuất khẩu năm 2017 giảm và bước sang quý I/2018 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ cố gắng đẩy mạnh bán sản phẩm mặc dù thị trường quốc tế chưa ổn định.

Còn tại thị trường trong nước, để tăng thị phần, công ty sẽ mở rộng thêm trang trại ở Đà Lạt và Thanh Hóa. Đồng thời, sẽ cạnh tranh trực tiếp với tất cả đối thủ từ thấp đến cao cấp.

Năm nay Vinamilk đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 55.500 tỷ đồng, tăng 8,5% so với mức thực hiện năm 2017; lợi nhuận sau thuế 10.752 tỷ đồng, tăng 4,6% so năm 2017.

Công ty sẽ trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, trong đó đợt trả cổ tức lần một sẽ diễn ra vào quý III với mức dự kiến 2.000 đồng một cổ phần. Đợt chi trả cổ tức lần 2 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5-6/2019.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận một cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 290,29 triệu, tương ứng với việc vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 2.902,9 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến vào quý III năm nay. Năm nay công ty tăng mức chi cho hội đồng quản trị lên 25 tỷ đồng thay vì 20 tỷ năm trước.

Năm 2017, công ty đạt doanh thu đạt trên 51.135 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó riêng doanh thu hàng nội địa đạt 43.572 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 10.278 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2016.

Thi Hà