CEO Thế Giới Di Động: 'Chúng tôi sẽ phát triển đến mức khủng khiếp'

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào giữa tháng này. Theo đó, công ty đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 86.390 tỷ và 2.603 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 30% và 18% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày chuỗi bán lẻ điện thoại – điện máy, bách hóa và bán hàng trực tuyến mang về cho công ty khoảng 236 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì vị trí dẫn đầu về kinh doanh điện thoại – điện máy trực tuyến và mở rộng ngành hàng trên trang thương mại điện tử. Dù hoàn tất thủ tục mua lại chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang và dự kiến mở 100 cửa hàng tại TP HCM ngay trong năm nay, nhưng công ty không tiết lộ mục tiêu doanh thu từ ngành hàng này.

Doanh thu của Thế Giới Di Động dự kiến tăng 30% so với năm trước.

Trong đợt này, Thế Giới Di Động sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng nhằm phục vụ kế hoạch phát triển kinh doanh. Vốn tăng thêm được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, vốn vay trung dài hạn và vốn tự có. Công ty cũng đề xuất huy động 3.000 tỷ đồng - gấp sáu lần so với năm 2017, đầu tư cho chuỗi siêu thị mini Bách Hóa Xanh để bao phủ khu vực TP HCM với khoảng 1.000 cửa hàng vào cuối năm, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động tại Tiền Giang nhằm thử nghiệm quy trình giao nhận hàng ngoại tỉnh của trung tâm phân phối.

Thế Giới Di Động dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt trong quý II với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 cho mỗi cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt với tỷ lệ 3% (tương ứng 9,68 triệu đơn vị) trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bán lẻ điện thoại tại Việt Nam từng áp dụng chính sách thưởng tương tự cho 2.752 nhân viên vào cuối năm ngoái. Trong đó, khối siêu thị bao gồm quản lý cửa hàng, quản lý vùng miền, bán hàng trực tuyến… chiếm tỷ lệ cao nhất là 2%.

Năm 2017, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 66.340 tỷ đồng, tăng hơn 48% (tương đương 22.000 tỷ đồng) so với năm trước. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.140 tỷ đồng nhờ chênh lệch giá vốn bán hàng thấp hơn tăng trưởng doanh thu. Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh đến vài nghìn tỷ khiến lợi nhuận sau thuế tăng chưa đến 40% so với năm trước, lên mức 2.207 tỷ đồng và hoàn thành suýt soát mục tiêu 2.200 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản tính đến cuối năm của công ty đạt 22.813 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tiền mặt, gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền tăng hơn ba lần so với năm trước. Nợ phải trả cũng tăng khoảng 5.900 tỷ đồng lên gần 17.000 tỷ đồng, chiếm hơn 74% cơ cấu nguồn vốn. Đáng chú ý là công ty mới phát sinh khoản vay dài hạn ngân hàng và trái phiếu trong nước nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn đầu tư, do Standard Chartered thu xếp tín chấp trị giá gần 1.200 tỷ đồng.

Phương Đông