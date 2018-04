Sau 5 năm đến Việt Nam với 50 cửa hàng khắp cả nước, thương hiệu pizza Thái Lan là The Pizza Company vừa công bố kế hoạch mở thêm 50 cửa hàng chỉ trong 3 năm tới.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Giám đốc điều hành QSR Việt Nam, đơn vị nhận nhượng quyền thương hiệu cho hay, thành công trong thời gian qua là nhờ đánh trúng sở thích ăn uống pizza riêng biệt của người Việt.

"Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến địa phương hóa khẩu vị. Nếu các bạn đến Italy thì sẽ thấy người châu Âu rất thích các loại nhân thịt còn người Việt mình rất thích nhân hải sản. Chúng tôi còn có loại nước sốt riêng đi kèm với hải sản mà qua Italy thì các bạn cũng không thấy. Do đó, một hai năm đầu, chúng tôi chỉ có 5 - 10 cửa hàng nhưng 3 năm gần đây mở rộng nhanh", bà Nga nói nhận dịp hệ thống tung ra món pizza tôm hùm Alaska chỉ phục vụ giới hạn trong khoảng 3 tháng.

Hiện nay, 60 -70% số của hàng The Pizza Company tập trung ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, chiến lược sắp tới của QSR là tăng số cửa hàng ở Hà Nội vì nhu cầu đang lên cao.

Cùng với đó, các thị trường thành phố loại hai và tỉnh lẻ cũng tiếp tục được khai phá, sau khi chuỗi đã đến một số tỉnh như Phú Thọ, Nghệ An, An Giang, Cà Mau...

Bà Nga tiết lộ, trung bình một khách đến chuỗi này chi tiêu từ 80.000 - 100.000 đồng cho bữa ăn. Theo bà, đây là chi phí hợp lý cho người thu nhập trung bình, vốn là phân khúc chính mà chuỗi tập trung nhắm đến.

The Pizza Company là thương hiệu thuộc sở hữu của The Minor Food Group (Thái Lan). Tập đoàn đang vận hành 2.100 cửa hàng ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, riêng thương hiệu The Pizza Company đang có 500 cửa hàng hoạt động tại 10 quốc gia, tập trung ở Đông Nam Á và Trung Đông.

Viễn Thông