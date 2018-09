Sabeco bổ nhiệm hai lãnh đạo người Việt / Tỷ phú Thái lập 'Tập đoàn Bia Sài Gòn' vốn điều lệ 10 triệu đồng

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức lần đầu cho năm 2018. Tỷ lệ chi trả là 15% bằng tiền mặt, tức một cổ phần nhận 1.500 đồng. Tổng số tiền thanh toán cho đợt này ước tính khoảng 962 tỷ đồng.

Công ty TNHH Vietnam Beverage – doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, dự kiến nhận hơn 515 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 343 triệu cổ phần, tương ứng 53,59% vốn Sabeco. Với tỷ lệ nắm giữ 36% vốn cổ phần, cổ đông lớn thứ hai là Bộ Công Thương sẽ nhận khoảng 346 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Sabeco dự kiến tạm ứng cổ tức năm nay với tỷ lệ 35% và chia làm hai đợt. Sau đợt đầu vào ngày 31/10 tới đây, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bia rượu tại Việt tiếp tục tạm ứng 20% trong tháng 12.

Báo cáo tài chính bán niên của Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 là 8.140 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ so với thời điểm đầu năm. Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 19% so với năm ngoái. Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, kế hoạch kinh doanh thụt lùi là do giá nguyên liệu đồng loạt tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng 5% so với năm trước.

Phương Đông