An Quý Hưng đã chuyển gần 7.400 tỷ đồng cho SCIC / Đại gia chi 7.400 tỷ thâu tóm Vinaconex vay thêm hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng

Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) vừa thông báo kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Quyết định trên căn cứ theo các quy định, điều lệ tổ chức, kết quả chào bán phần vốn Nhà nước vừa diễn ra và căn cứ theo đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng.

Thời gian tổ chức phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 11/1/2019, tại Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Nội dung họp là việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung khác.

Công ty TNHH An Quý Hưng là nhà đầu tư đã bỏ ra gần 7.400 tỷ đồng để mua gần 58% vốn của Vinaconex từ SCIC trong phiên đấu giá vào cuối tháng 11, cao hơn 1.900 tỷ đồng so với quy mô đợt đấu giá tính theo giá khởi điểm. Ngày 4/12, An Quý Hưng đã thanh toán số tiền còn lại sau đấu giá cho SCIC và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất hiện nay của Vinaconex.

Theo bản đăng ký mua cổ phần gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH An Quý Hưng là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản có đăng ký kinh doanh tại Chương Mỹ, Hà Nội. Công ty này có vốn điều lệ đến cuối năm 2017 đạt 360 tỷ đồng do hai cổ đông cá nhân góp vốn là ông Nguyễn Xuân Đông và vợ là bà Đỗ Thị Thanh. Đến trước phiên đấu giá, vốn điều lệ của doanh nghiệp này được nâng lên 500 tỷ đồng.

