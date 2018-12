Từ 30/11 đến hết 31/12, BIDV phối hợp cùng Grab triển khai chương trình tặng mã khuyến mại Grab lớn trong năm. Chương trình dành riêng cho khách hàng BIDV khi sử dụng BIDV SmartBanking, BIDV Online và thẻ nội địa BIDV. Giá trị khuyến mại lên tới 290.000 đồng mỗi khách hàng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,38 tỷ đồng.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận 4 mã khuyến mại BIDV trên Grab trị giá 50.000 đồng một mã, khi có tài khoản BIDV liên kết lần đầu với GrabPay by Moca.

Từ 30/11 đến 13/12, BIDV cũng dành ưu đãi 3 chuyến Grab với 30.000 đồng mỗi chuyến khi khách hàng của BIDV nạp tối thiểu 100.000 đồng vào ví GrabPay by Moca. Ưu đãi sẽ được gửi thông qua GrabRewards và hiển thị trên trang "My Rewards/Ưu đãi của tôi" trong vòng 3 ngày làm việc, sau khi người dùng hoàn thành thao tác nạp tiền vào Ví GrabPay by Moca.

Để nhận đồng thời hai ưu đãi trên, khách hàng thực hiện theo các bước gồm:

- Bước 1: Đăng ký, sử dụng thẻ nội địa BIDV

- Bước 2: Đăng ký/sử dụng BIDV SmartBanking, BIDV Online

- Bước 3: Liên kết lần đầu GrabPay by Moca để nhận Mã "BIDV" và nạp tối thiểu 100.000 đồng vào ví để nhận ưu đãi.

Để đăng ký dịch vụ BIDV SmartBanking/ BIDV Online, khách hàng thực hiện bằng một trong các cách sau:

- Cách 1: Đăng ký BIDV SmartBanking bằng cách tải ứng dụng BIDV SmartBanking và đăng ký ngay trên ứng dụng (đối với người dùng đã có BIDV Online hoặc BIDV Bankplus)

- Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ (đối với người dùng đã có tài khoản thanh toán tại BIDV)

- Cách 3: Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại BIDV đến phòng giao dịch BIDV gần nhất để đăng ký dịch vụ.

BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2018) do tạp chí The Asian Banker bình chọn, đạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

Phạm Vân