Ông Sabbir Ahmed - Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản HSBC Việt Nam cho biết, thông qua các sản phẩm thẻ mới, ngân hàng kỳ vọng tận dụng các lợi thế của thị trường thẻ đang phát triển tại Việt Nam.

- Ông đánh giá ra sao về lĩnh vực thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam thời gian gần đây?

- Thị trường thẻ tại Việt Nam ngày càng sôi động. Điều này phản ánh nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt trẻ lúc này.

Thực tế, thu nhập ngày càng gia tăng, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển, người Việt Nam, đặc biệt là những người đang sinh sống và làm việc tại thành thị và giới trẻ có tiêu chuẩn sống ngày càng cao hơn. Và họ khá am hiểu về công nghệ nên cập nhật các xu hướng mới rất nhanh.

Ngoài ra, giới trẻ cũng là đối tượng thích "chủ nghĩa xê dịch" và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhờ vào công nghệ, Internet có thể truy cập tại khắp mọi nơi giúp người tiêu dùng tiếp cận các kênh mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn bao giờ hết.

Điều kiện sống này làm phát sinh nhu cầu về các giải pháp thanh toán giúp người tiêu dùng mua sắm trực tuyến, tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ dễ dàng, mọi lúc mọi nơi và an toàn tuyệt đối. Từ đó, những sản phẩm thẻ ngân hàng đã và đang được phát triển để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại Việt Nam.

- Thanh toán không tiền mặt đóng góp gì cho mỗi người dân cũng như nền kinh tế tại các quốc gia?

- Để nói về lợi ích, tôi có thể tóm tắt trong 3 từ: tiện lợi, minh bạch và an toàn. Điều cơ bản là người tiêu dùng không cần phải mang theo tiền mặt hoặc xếp hàng rồng rắn chờ đợi rút tiền tại các máy ATM. Bên cạnh đó, tất cả các giao dịch đều được ghi nhận trên hệ thống và mọi người dễ dàng theo dõi chi tiêu của mình. Nhờ đó, người dân sẽ biết cách kiểm soát các khoản chi tiêu của mình, đồng thời xây dựng ngân sách tài chính hiệu quả hơn.

Dùng thẻ ngân hàng để thanh toán trực tuyến có nghĩa người tiêu dùng sẽ không cần trực tiếp đi đến cửa hàng. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho những ai thích "chủ nghĩa xê dịch" bởi vì họ có thể mua sắm trực tuyến bất kể ở nơi đâu và bất kể lúc nào họ muốn.

Các ngân hàng luôn giới thiệu nhiều chương trình khuyến khích tiêu dùng bằng thẻ như: hoàn tiền mặt, tích lũy dặm bay hay giảm giá tại cửa hàng... Tôi nghĩ, điều này phần nào đó giúp cuộc sống của các chủ thẻ sinh động hơn, thuận tiện hơn và luôn có niềm vui.

- Đâu là hạn chế trong việc phát triển lĩnh vực thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam?

- Dù tiềm năng là vậy song thực tế việc sử dụng thẻ của người tiêu dùng Việt vẫn chưa khả quan lắm. Theo số liệu của Hội thẻ Ngân hàng, đến năm 2017 Việt Nam có 132 triệu thẻ ngân hàng, trong đó hiện số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được phát hành chiếm tương ứng 4% và 5% tổng số thẻ ngân hàng trên thị trường. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng, các tổ chức tài chính còn nhiều cơ hội để phát triển lợi ích tiềm năng cho người tiêu dùng và toàn xã hội.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tích cực hỗ trợ phát triển mạnh thanh toán qua thẻ như: xây dựng các đề án nâng dần số lượng, giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ POS và có các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ để tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

Tôi nghĩ với nhiều động thái từ cơ quan quản lý và nỗ lực của các đơn vị phát hành thẻ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này thời gian tới.

- HSBC Việt Nam làm gì để tận dụng tiềm năng này?

- Chúng tôi thấy vinh dự vì được hiện diện trong hành trình thực hiện mục tiêu nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Kể từ khi thẻ tín dụng đầu tiên của HSBC ra mắt vào năm 2008, chúng tôi không ngừng nâng cấp dòng sản phẩm này để nhằm mang lại các tiện tích tối đa dành cho khách hàng.

HSBC luôn cập nhật các tính năng sản phẩm mới, thường xuyên áp dụng công nghệ tăng cường tính bảo mật và mang lại nhiều tiện ích gia tăng cho các chủ thẻ.Từ việc sử dụng công nghệ chip bảo mật hàng đầu đến việc đa dạng hóa chương trình ưu đãi Home&Away, cập nhật thông tin giao dịch thẻ tín dụng trên SMS và hợp tác với công ty Fintech.

Chúng tôi cố gắng mang lại sự tiện lợi và tự tin cho khách hàng khi sử dụng thẻ để thanh toán cho các chi tiêu cá nhân.

- HSBC Việt Nam sẽ tập trung sản phẩm thẻ nào để bắt kịp xu hướng tại Việt Nam?

- Chúng tôi vừa ra mắt thẻ tín dụng HSBC Cash Back, sau quá trình lắng nghe từng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm thẻ mới này giúp chủ thẻ được hoàn tiền dễ dàng và tiện lợi để tận hưởng tiết kiệm hàng tháng. Mức hoàn tiền lên đến 8% trên tổng số tiền mà họ đã chi tiêu tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị với giá trị tối đa 200.000 đồng mỗi tháng.

Ngoài ra khách hàng còn hoàn tiền không giới hạn tương đương 1% đối với các chi tiêu cho bảo hiểm và giáo dục hay tỷ lệ 0,5% cho các chi tiêu khác.

Hình thức hoàn tiền này là một trong những yếu tố cạnh tranh trên thị trường thẻ và đồng thời thể hiện nỗ lực của chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng tại Việt Nam hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt.

