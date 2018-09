Phòng giao dịch Bến Lức, chi nhánh Long An của ngân hàng Bản Việt toạ lạc tại địa chỉ 108 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là khu vực có dân cư đông đúc và vị trí thuận tiện của tỉnh Long An.

Văn phòng có không gian giao dịch khang trang, hiện đại, cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích đa dạng. Trong đó, có thể kể đến dịch vụ gửi tiết kiệm lãi suất ưu đãi, vay vốn tín chấp và thế chấp giải ngân chỉ trong 48 giờ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tư vấn các gói bảo hiểm...

Lễ khai trương phòng giao dịch Bến Lức của ngân hàng Bản Việt.

Nhân dịp khai trương, phòng giao dịch dành tặng nhiều phần quà có giá trị đến khách hàng cùng các chương trình ưu đãi khác. Chẳng hạn, chương trình "Mang yêu thương cho riêng bạn" dành tặng những phần quà đến khách hàng từ nay đến hết 5/10; chương trình "Happy Friday" ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch vào thứ 6 hàng tuần; dịch vụ gửi tin nhắn tự động thông báo biến động số dư khi gửi hoặc tất toán tiền gửi...

Trong tháng 10, Bản Việt tiếp tục khai trương 2 điểm giao dịch mới tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Phan Thiết, nâng tổng mạng lưới của ngân hàng đến 65 trên toàn hệ thống. Đại diện ngân hàng cho biết, việc mở mới hàng loạt các địa điểm giao dịch tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đối tác, theo định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm - "Chúng tôi bắt đầu từ bạn".

Lộc An