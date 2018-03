Tại sự kiện, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV được trao giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" trước nhiều nhà điều hành cấp cao của các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả do tạp chí The Asian Banker đưa ra sau quy trình đánh giá 15 ngân hàng tại Việt Nam với các tiêu chí khắt khe và minh bạch. Đây là lần thứ tư liên tiếp kể từ 2015 nhà băng chiến thắng hạng mục này.

"Giải thưởng là sự ghi nhận khách quan cho những sáng kiến và thành tựu mà BIDV đạt được trong việc nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", đại diện ngân hàng nói.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam".

Trong những năm gần đây, ngân hàng có nhiều cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Năm 2017, quy mô tín dụng bán lẻ của BIDV chứng kiến sự tăng trưởng 33% so với 2016, huy động vốn dân cư tăng hơn 20%, tăng trưởng thu nhập thuần bán lẻ tăng đến 35% so với 2016. Khách hàng cá nhân của BIDV vượt ngưỡng 10 triệu khách hàng, tương đương 10% dân số Việt Nam, vượt 4% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đa nền tảng, nâng cấp dịch vụ ebanking. Nhà băng cũng đa dạng hóa danh mục sản phẩm bằng việc hợp tác với nhiều ví điện tử.

Năm 2017, dịch vụ ngân hàng điện tử đạt những bước tiến như số lượng giao dịch tăng gấp hai lần so với 2016, tổng số khách hàng đăng ký mới tăng 37%. Nhà băng cũng đạt vị trí cao về số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Napas, tương đương với hơn 22% thị phần.

Theo đại diện BIDV, thu nhập thuần hoạt động thẻ tăng trưởng 37%, doanh số thẻ tín dụng tăng 47%. Tổng doanh số sử dụng thẻ tăng trưởng xấp xỉ 25%. Mức tăng ròng thẻ ghi nợ nội địa cao gấp 1,37 lần so với 2016.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai ngành tài chính diễn ra hôm 12/1 tại Hà Nội, nhà băng được tạp chí The Asian Banker bình chọn "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất". Đây cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào top 50 ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi theo kết quả đánh giá của The Asian Banker năm 2017.

Trong cùng năm, BIDV nhận giải "Ngân hàng có doanh số thẻ tín dụng phân khúc khách hàng phổ thông lớn nhất", "Ngân hàng vận hành thẻ tín dụng hiệu quả nhất" do Visa bình chọn. Còn MasterCard trao tặng cho nhà băng danh hiệu "Ngân hàng có doanh số giao dịch thương mại điện tử cao nhất".

Tuấn Nhu