HDBank vừa nhận giải thưởng "Best Companies to Work for in Asia" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á, do HR Asia (ấn phẩm của Hãng thông tấn Business Media International) bình chọn.

Ông Phạm Quốc Thanh - Phó Tổng giám đốc HDBank (trái) nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2018".

Lãnh đạo nhà băng cho biết giải thưởng uy tín mang tầm châu lục này là thước đo giá trị dành cho những doanh nghiệp có văn hóa, môi trường làm việc lý tưởng, chế độ phúc lợi hấp dẫn và nhiều hoạt động nội bộ sôi nổi dành cho nhân viên.

Trước đó, HR Asia đã phỏng vấn hơn 130 doanh nghiệp thuộc đa lĩnh vực kinh doanh đã tham gia mùa giải năm nay, với hơn 3.730 người lao động làm việc toàn thời gian để đo lường mức độ hài lòng với nơi làm việc của họ, dựa trên các đánh giá cảm xúc, suy nghĩ và tâm hồn. Bên cạnh đó là các đánh giá chuyên sâu với cấp giám đốc điều hành, nhân sự để hiểu rõ hơn về chính sách nhân sự, những yếu tố mang tính chiến lược để xây dựng môi trường làm việc xuất sắc.

Kết quả khảo sát cho thấy, HDBank đạt điểm gần tuyệt đối ở các hạng mục. Người lao động bày tỏ sự tự hào khi làm việc ở một ngân hàng có uy tín, thương hiệu. Ở đó nhân viên hiểu rõ yêu cầu công việc, vị trí trong hoạt động chung toàn đơn vị. Tất cả đều góp phần đưa ngân hàng phát triển theo từng mục tiêu, các ý kiến riêng của cán bộ nhân viên được tôn trọng và khuyến khích tìm ra những phương pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

HDBank được đánh giá cao về văn hóa, môi trường làm việc, chế độ phúc lợi... dành cho nhân viên.

Theo công bố từ HDBank , cho đến ngày 31/5, ngân hàng có 5.551 cán bộ nhân viên công tác trên khắp Việt Nam với tỷ lệ 57% nữ và 43% nam. Tỷ lệ nhân viên có thâm niên làm việc trên 5 năm đạt hơn 30%. Ngân hàng chú trọng mục tiêu mang đến các giá trị lâu dài cho người lao động, thông qua việc xây dựng môi trường việc làm tốt nhất Việt Nam, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho mỗi nhân sự phát huy năng lực bản thân.

Ngân hàng đào tạo, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho 100% nhân viên theo từng đơn vị, vùng hoặc khu vực trước khi bước vào giai đoạn làm việc chính thức. HDBank đầu tư trung tâm đào tạo quy mô lớn, đồng bộ, áp dụng mô hình đào tạo toàn diện từ chuyên môn, kỹ năng mềm cho đến những chương trình bổ trợ khác. Lớp cán bộ nguồn cùng các chương trình đào tạo ngắn, trung và dài hạn thường xuyên tổ chức cho những nhân viên tiềm năng, bám sát mục tiêu phát triển nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự...

Giải thưởng "Best Companies to Work for in Asia" tổ chức thường niên tại Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia với 26 đơn vị được công nhận là nơi làm việc tốt nhất, trong đó ngành ngân hàng có HDBank và Standard Chartered.

Kỳ Hân