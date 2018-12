Ông Vũ Thành Trung - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Kiều hối Đông Á thuộc Ngân hàng Đông Á cho biết, lũy kế doanh số tính đến tháng 11 đã đạt 1,6 tỷ USD. Do đó, tổng doanh số năm 2018 kỳ vọng tăng 13,6% so với năm 2017. Xét về lượng giao dịch, chỉ riêng trong tháng 11, công ty đã thực hiện chi trả tổng cộng 170.000 lượt giao dịch, tăng hơn 8.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Trung dự đoán, lượng giao dịch trong dịp Tết Nguyên Đán sẽ tăng 2-3 lần do nhu cầu gửi tiền của kiều bào cho người thân trong nước. Vì vậy, ngay từ đầu quý IV/2018, công ty đã lên kế hoạch chuẩn bị các công tác vận hành ổn định, thông suốt nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thật tốt khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại Công ty Kiều hối Đông Á.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 12 cho đến hết ngày 28/2/2019, Kiều hối Đông Á còn triển khai chương trình khuyến mại "Nhận tiền trúng vàng, rộn ràng đón Xuân". Đây là chương trình ưu đãi thường niên dành cho khách hàng nhận tiền từ nước ngoài gửi về thông qua hệ thống kiều hối của Đông Á với các kênh chi trả linh hoạt: chi trả tại nhà, chi trả tại quầy và chi trả thông qua hệ thống chuyển khoản.

Công ty Kiều hối Đông Á thực hiện chương trình khuyến mại với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng sẽ được cấp một mã số dự thưởng tương ứng với số lượng giao dịch phát sinh; đồng thời không giới hạn số lượng mã số dự thưởng cho một khách hàng. Chương trình thực hiện theo phương thức quay số trúng thưởng để khách hàng có cơ hội nhận những giải thưởng giá trị. Cụ thể gồm một giải đặc biệt là một bộ tượng vàng Phúc Lộc Thọ 24k PNJ; 19 giải tài lộc, mỗi giải một miếng vàng 24k PNJ một chỉ; 31 giải may mắn, mỗi giải một nhẫn vàng kim tiền 24k PNJ.

Thông qua chương trình, Đông Á mong muốn gửi lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ kiều hối của công ty. Đây cũng dịp giúp khách hàng nhân đôi niềm vui khi vừa nhận được tiền từ nước ngoài gửi về vừa có thêm cơ hội nhận quà tặng may mắn trong dịp tân xuân

Kiều hối Đông Á hiện có danh mục đối tác không ngừng phát triển trải dài trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty cũng chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý vận hành hệ thống giao dịch, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp và mạng lưới chi trả tại 57 tỉnh thành trên toàn quốc

Bảo An