Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán VIB) vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 chưa kiểm toán. Các chỉ tiêu kinh doanh từ lợi nhuận đến huy động vốn, cho vay, kiểm soát nợ xấu và các hoạt động kinh doanh cốt lõi khác đều đạt được kết quả rất tích cực.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 201% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là kết quả của việc doanh thu ròng đạt 2.701 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ ở mức 1.316 tỷ, tăng 16%. Hơn nữa, nhờ chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện, chi phí dự phòng được duy trì ở mức thấp là 234 tỷ.

Các chỉ tiêu kinh doanh của VIB đều tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2018.

Dư nợ tín dụng đạt 91.700 tỷ đồng, huy động vốn đạt 83.168 tỷ, tăng lần lượt là 8,94% và 7,1% so với hồi đầu năm. Các chỉ số an toàn được quản trị chặt chẽ, với tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 40,7% (so với quy định tối đa là 45%), LDR là 75,7% (so với quy định tối đa 80%) và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 2,3%.

Hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng duy trì ở mức cao 12,5%, với mức vốn chủ sở hữu đạt 9.669 tỷ. Hệ số hiệu quả chi phí trên doanh thu (CIR) giảm từ 65% xuống còn 49%.

Đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng quy mô và lợi nhuận của VIB là hoạt động ngân hàng bán lẻ, với doanh thu tăng 100% so với cùng kỳ 2016. Quy mô dư nợ cho vay cá nhân của VIB đang ở nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngân hàng duy trì vị trí số một toàn ngành về giải ngân mới cho vay ô tô trong 6 tháng đầu năm với trên 30% thị phần. VIB cũng đang đứng đầu thị trường về tốc độ tăng trưởng cho vay mua nhà cá nhân, với tỷ lệ tăng trưởng là 78%, tập trung chủ yếu vào cho vay nhà có số hồng, sổ đỏ và cho vay sửa chữa nhà.

Mô hình kinh doanh bảo hiểm chuyên biệt cũng đã giúp nhà băng này tăng doanh số bán mới bảo hiểm 151% so với cùng kỳ năm 2017 và là một trong 3 ngân hàng có thị phần bán bảo hiểm nhân thọ cao nhất thị trường.

Trung bình mỗi nhân viên của VIB mang về hơn 230 triệu đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay. Dự kiến, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong cả năm 2018 có thể vượt 2.500 tỷ, cao hơn 25% so với chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao hồi đầu năm.

VIB đang là một trong những ngân hàng có năng suất lao động cao nhất toàn ngành.

Trong 6 tháng đầu năm, VIB cũng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và sự ghi nhận của cộng đồng trong các hoạt động xã hội. Các ứng dụng MyVIB, website bán hàng, tổng đài tư vấn, công cụ bán hàng tự động đã giúp ngân hàng này đạt cả hai giải thưởng là "Ngân hàng số số một Việt nam năm 2017" và "Ứng dụng ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017" do tạp chí The Asset trao tặng.

Gần đây nhất, IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cũng đã trao cho VIB giải thưởng "Đối tác ngân hàng phát hành có nghiệp vụ tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương 2017", nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP). VIB là ngân hàng duy nhất trong số các ngân hàng phát hành tại Châu Á -Thái Bình Dương nhận được giải thưởng này từ IFC.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VIB cũng tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ phát triển giáo dục và y tế. Từ các hoạt động này, đã có 100 trẻ em dị tật bẩm sinh khe hở môi - hàm ếch từ các gia đình khó khăn ở miền Bắc được các chuyên gia, bác sĩ của Operation Smile và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba phẫu thuật miễn phí trong tháng 6/2018. Trước đó, vào năm 2017, ngân hàng cũng phối hợp với Operation Smile tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho gần 200 trẻ em hở môi - hở hàm ếch, và đào tạo ngữ âm cho gần 400 gia đình bệnh nhân trên khắp cả nước.

Thành lập năm 1996, VIB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng và tốc độ tăng trưởng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng có 161 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, với hơn 5.000 cán bộ nhân viên phục vụ 2 triệu khách hàng cá nhân và hàng chục ngàn khách hàng doanh nghiệp.

Cổ đông tổ chức lớn nhất là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Australia và là một trong 15 ngân hàng có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới.

Ánh Thúy