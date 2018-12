Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai chuỗi hoạt động "Tết đang về cùng bạn" với mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm mới về sản phẩm, dịch vụ trong thời gian này.

Theo đó, từ ngày 10/12 đến ngày 31/1, khách hàng đến gio dịch tiền gửi tiết kiệm tại quầy nhận sẽ được hưởng mức lãi suất lên đến 8,6%. Đồng thời, người gửi còn nhận nhiều phần quà giá trị tương ứng với mức tiền gửi như bộ ấm trà, bộ ly cao cấp, bộ ly rượu vang, hũ bánh mứt cùng hàng nghìn phiếu mua hàng siêu thị với tổng số lượng lên đến 15.000 phần quà.

Chi tiết liên hệ hotline 1900555596, hoặc truy cập tại đây.

Với khách hàng thường xuyên giao dịch ngân hàng điện tử (Internet Banking và Mobile Banking), Ngân hàng Bản Việt dành tặng E-voucher Got it có giá trị đến 500.000 đồng khi gửi tiết kiệm online và cộng thêm 0,1% lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, so với lãi suất tiết kiệm tương ứng được công bố tại quầy và website.

Ngoài ra, những khách hàng lần đầu kích hoạt thành công dịch vụ Mobile Banking của Bản Việt (Viet Capital Bank Mobile Banking) sẽ được nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản. Tổng số lượng lên đến 1.000 ưu đãi cho những khách hàng kích hoạt sớm nhất.

Một ưu đãi thêm là trong suốt chương trình, tất cả khách hàng tham gia gửi tiết kiệm sẽ được miễn phí dịch vụ gửi tin nhắn tự động thông báo biến động số dư khi gửi hoặc tất toán tiền gửi.

Đại diện Bản Việt cho biết, chuỗi hoạt động "Tết đang về cùng bạn" nhân dịp Tết nguyên đán 2019 không chỉ mang đến cho khách hàng những ưu đãi thiết thực mà còn thể hiện sự đồng hành của ngân hàng trong việc đưa ra các chương trình phù hợp cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ. Chuỗi hoạt động này cũng thay cho lời chúc một năm an khang, thịnh vượng và trọn vẹn niềm vui từ Ngân hàng Bản Việt.

Lộc An