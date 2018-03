Ngọc Linh, 35 tuổi, nhân viên ngoại thương tại TP HCM, cho biết cô nhận lương ở một ngân hàng, mở thẻ tín dụng ở ngân hàng khác và dùng dịch vụ Internet Banking của một nhà băng khác nữa.

Do phải chi trả nhiều loại phí giao dịch khác nhau từ cả ba ngân hàng, cô đã quyết định đưa tất cả về một mối, mở gói tài khoản bao gồm tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ quốc tế và ngân hàng điện tử ở một nhà băng. Nhờ vậy Ngọc Linh không phải mang theo nhiều loại thẻ khi ra ngoài, thanh toán linh hoạt ở nhiều điểm đến.

Còn An Hạ, chủ một shop quần áo online tại Hà Nội, do thường xuyên phải giao dịch, chuyển khoản liên ngân hàng với số tiền lớn nên đã quyết định chọn dùng gói tài khoản M1 của Maritime Bank. Gói thu phí giao dịch tiết kiệm, cung cấp tối đa ưu đãi, chính sách từ nhà băng nên những điểm mà An Hạ đánh giá cao.

Gói tài khoản ngân hàng giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch.

Bên cạnh thoải mái chuyển khoản nội mạng, rút tiền tại ATM của Maritime Bank không mất phí, cô còn được miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng đến 300 giao dịch một tháng, tiết kiệm gần 40 triệu đồng một năm. Trong tháng, nếu đảm bảo số dư trong tài khoản là 10 triệu đồng sẽ miễn tiếp phí quản lý gói tài khoản với 77.000đ một tháng.

Anh Đại Lâm (TP HCM) tham gia đăng ký tài khoản tại Ngân hàng Hàng Hải. Mỗi tháng, anh thường xuyên nhận ưu đãi hoàn tiền hoặc giảm giá trực tiếp từ chương trình JOY+ dành cho các chủ thẻ Maritime Bank Mastercard.

"Tôi vừa sắm chiếc nồi chiên không dầu khoảng 1,2 triệu trên sàn trực tuyến trong khi giá gốc tới hơn 3,5 triệu nhờ chọn đúng đợt giảm giá, đồng thời cộng thêm ưu đãi giảm thêm 30% giá trị hóa đơn của Maritime Bank", anh kể.

Tính năng ngân hàng điện tử MBanking còn giúp giới công sở tiết kiệm thời gian, chỉ bằng vài thao tác có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet... mà không phải ra cửa hàng hay chi nhánh của nhà cung cấp. Ngoài ra còn có chế độ thanh toán cài sẵn cho phép ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản vào ngày cố định trong tháng để trả hóa đơn, hữu ích cho người bận rộn và hay quên.

Tuấn Nhu