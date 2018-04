Ngân hàng SCB vừa nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018” do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội.

Giải nhằm tôn vinh 100 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững. Năm 2018 là năm thứ 6 liên tiếp SCB được bình chọn cho danh hiệu này.

Trải qua 17 năm, chương trình “Thương hiệu mạnh Việt Nam” đã thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước tham gia. Tiêu chí bình chọn thông qua việc đánh giá khách quan về thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng và áp dụng đổi mới công nghệ, theo xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Lại Quốc Tuấn, phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (giữa) nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017.

Đây là minh chứng cho nỗ lực của SCB trong việc đầu tư và áp dụng nền tảng công nghệ hiện đại, được nghiên cứu và sử dụng tại các quốc gia phát triển trên thế giới vào hoạt động ngân hàng. Những nền tảng này giúp triển khai sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng và bảo mật hơn.

Đầu năm 2018, SCB cũng nhận nhiều giải thưởng uy tín như “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc theo tỷ lệ điện chuẩn - STP Award 2017” do ngân hàng Standard Chartered trao tặng, "Top 50 Doanh nghiệp Việt có Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn - Vietnam Best Place to Work 2017" do tổ chức Anphabe bình chọn. Bên cạnh đó còn có danh hiệu "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017" bình chọn bởi Vietnam Report và “Chứng nhận đạt tiêu chuẩn bảo mật, an ninh thẻ theo chuẩn PCI DSS phiên bản 3.2” lần thứ 2 liên tiếp do tổ chức đánh giá Quốc tế ControlCase (Ấn Độ) trao tặng.

Thế Bảo