Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và 34 ngân hàng thương mại triển khai chương trình khuyến mại "Thứ 3 vui vẻ với thẻ Napas" dành cho khách hàng mua sắm tại Adayroi.

Theo đó, từ 9 giờ thứ 3 hàng tuần từ 1/7 đến 31/11, các chủ thẻ nội địa của 34 ngân hàng thương mại khi mua sắm hàng hóa - dịch vụ tại website www.adayroi.com hoặc ứng dụng Adayroi trên thiết bị di động sẽ được chiết khấu trực tiếp 15% với đơn hàng có giá trị từ 500.000 đồng, tối đa 150.000 đồng.

Chương trình áp dụng cho các giao dịch đầu tiên mỗi ngày khi nhập mã khuyến mại "NAPAS" và thanh toán thành công bằng thẻ nội địa qua cổng Napas. Bên cạnh đó, khách hàng vẫn được hưởng đồng thời chính sách tặng điểm VinID của VinGroup.

34 ngân hàng tham gia chương trình này bao gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, Techcombank, ACB, DongA Bank, Maritime Bank, Sacombank, MB, NCB, VIB, Eximbank, VPBank, TPBank, ABBank, HDBank, SeABank, Viet A Bank, BaoViet Bank, SCB, Ocean Bank, Bac A Bank, GPBank, LienVietPostBank, OCB, Kienlong Bank, SHB, Nam A Bank, Public Bank Vietnam, VRB, PVcomBank, PGBank.

Các sản phẩm trên Adayroi thuộc đối tượng hưởng ưu đãi từ chương trình, ngoại trừ sim thẻ cào điện thoại, thẻ giftcard VinID, thẻ PrepaidVinmec, tã - bỉm - sữa và bột cho bé. Chương trình khuyến mại có điều kiện áp dụng và có thể kết thúc sớm hơn thời hạn.

Thẻ Napas là thẻ ATM nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành. Giao dịch mua hàng hóa - dịch vụ ngay tại website Adayroi và thanh toán bằng thẻ ATM nội địa qua cổng thanh toán điện tử NAPAS được thực hiện 24/7, mọi lúc mọi nơi, thao tác đơn giản, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí so với hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

"Với chính sách tích điểm vào tài khoản VinID kết hợp với hoàn tiền, Adayroi và Napas mong muốn khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tiện ích thông minh với thẻ ATM nội địa đồng thời vẫn được gia tăng các quyền lợi khi mua sắm trực tuyến", đại diện Napas chia sẻ.

Ánh Thúy