Lễ trao giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu 2018" (Bank of the Year 2018) được tổ chức tại Sheraton Grand Park Lane, London, Anh mới đây Vietcombank là đại diện của Việt Nam được vinh danh.

Sự kiện có sự tham gia của 350 lãnh đạo cấp cao, CEO, CFO các ngân hàng, định chế tài chính từ 120 quốc gia trên thế giới.

Năm nay trong hơn 1.000 hồ sơ tham dự của hơn 120 quốc gia, Tạp chí The Banker đã chọn ra các ngân hàng tiêu biểu dựa trên các tiêu chí về hiệu quả hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ mới để gia tăng lợi ích khách hàng và đơn vị dẫn đầu trong ngành.

"Với việc nhận giải thưởng, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020", đại diện Vietcombank cho hay.

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank tham dự sự kiện và nhận giải thưởng.

Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được Tạp chí The Banker bình chọn trong Top 500 ngân hàng hàng đầu thế giới.

Năm 2018, hoạt động của Vietcombank tiếp tục tăng trưởng với nhiều dấu ấn. Mạng lưới ngân hàng tiếp tục mở rộng trong và ngoài nước với việc khai trương hoạt động ngân hàng con tại Lào, được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại New York (Mỹ) và hoàn tất các thủ tục mở chi nhánh tại Úc.

Nhiều dự án chuyển đổi tiếp tục được ngân hàng triển khai để nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng. Năm nay, Vietcombank là ngân hàng của Việt Nam đạt chuẩn GPI toàn cầu, đồng thời là một trong 2 ngân hàng Việt Nam đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam sớm một năm so với quy định.

Tạp chí The Banker ra đời từ năm 1926, là ấn phẩm phát hành định kỳ hàng tháng của The Financial Times Ltd, thu hút hàng trăm nghìn độc giả từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty đa quốc gia và các cơ quan chính phủ bởi các thông tin phân tích chuyên sâu về những khó khăn, thách thức của thị trường tài chính tại từng quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Hà Trương