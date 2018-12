Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,31 - 36,41 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá này không đổi ở cả chiều mua và bán.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp khác như PNJ, giá lại giảm 40.000 đồng ở chiều mua và bán. Hiện mỗi lượng được mua bán tại 36,30 - 36,48 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng tại Tập đoàn DOJI. Ảnh: PV.

Giá vàng trong nước tăng giảm nhiều chiều trong bối cảnh thị trường thế giới chưa xác định rõ xu hướng. Theo đó, chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce giảm một USD xuống 1.244 USD một ounce.

Sáng nay, giá quay đầu tăng trong phiên châu Á. Hiện mỗi ounce giao dịch quanh 1.246 USD, tăng 2 USD so với phiên liền trước. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 35,14 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Mức này chênh lệch với thị trường trong nước quanh 1,3 triệu đồng.

Sự đi lên của đồng đôla Mỹ đã kìm hãm và giữ giá vàng ổn định trong vùng từ 1.243 -1.249 đôla mỗi ounce. Trong ngày hôm qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold tiếp tục mua vào 3,24 tấn vàng, nâng tổng số lượng nắm giữ của quỹ này lên mức 763.56 tấn, trị giá hơn 30,5 tỷ USD.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.775 đồng một USD, không đổi so với hôm qua. Giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.255 - 23.345 đồng, giảm 5 đồng so với ngày 11/12. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi