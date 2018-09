Còn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hầu hết hãng bay đã mở bán vé. Năm nay tổng giá vé của các hãng đều tăng cao hơn so với năm ngoái.

Chị Hoa, ở quận 7 (TP HCM) cho biết, năm ngoái chị đặt vé máy bay TP HCM - Chu Lai - TP HCM cho 5 người chỉ 26 triệu đồng, thì năm nay tăng lên 29,7 triệu đồng.

“Ban đầu khi đặt mua tôi tưởng nhìn nhầm vì mức giá gốc (giá net) hãng đưa ra bằng so với mức cũ, nhưng đến khi thanh toán lại mắc hơn nhiều. Tuy nhiên, một năm mới về quê một lần nên đành ngậm ngùi thanh toán”, chị Hoa nói.

Tổng giá vé máy bay Tết năm nay cao hơn so với mọi năm.

Cũng xác nhận giá vé cao hơn so với mọi năm, chị Hằng, chủ đại lý vé máy bay ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết mức tăng năm nay là 5 - 10%. Do đó, khi bán vé chị đều phải giải thích với khách hàng là do thuế và phí tăng cao.

Khảo sát cho thấy, tổng giá vé hạng phổ thông cho các chặng Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội dao động 7 - 9 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Còn vé đi các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Bắc khác đang quanh mức 6 - 8 triệu đồng cho một vé khứ hồi, tăng so với mọi năm

Trao đổi với VnExpress, các hãng đều cho biết, mức giá vé công bố chưa bao gồm thuế phí dịp Tết năm nay không tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, tổng giá vé đã bao gồm thuế phí tăng 3 - 10% so với mọi năm. Nguyên nhân khiến tổng giá vé tăng là do thuế phí sân bay tăng cao. Ngay từ đầu tháng 6, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng các phí dịch vụ khiến giá vé đội lên cao.

Hiện, hai hãng hàng không giá rẻ là Jetstar Pacific và Vietjet Air đã mở bán vé trên tất cả các chặng nội địa từ hôm 18/9. Riêng với Vietnam Airlines mới chỉ mở bán vé cho các hạng thương gia.

Jetstar Pacific cho biết, Tết Nguyên đán năm nay hãng dự kiến thực hiện 3.210 chuyến bay, cung ứng gần 600.000 chỗ phục vụ hành khách. Còn với Vietjet, ngoài việc mở bán hàng triệu vé Tết cho các chặng nội địa và quốc tế thì hãng mở thêm nhiều chặng bay mới, tăng cường thêm nhiều chuyến bay so với ngày thường để phục vụ nhu cầu đi lại, sum họp gia đình của người dân vào dịp lễ Tết. Song song đó, hãng còn tung ra 2,6 triệu vé 0 đồng cho các đường bay nội địa Việt Nam, nội địa Thái Lan và các đường bay quốc tế cho giai đoạn bay từ 15/10/2018 đến 30/3/2019.

Riêng Vietnam Airlines, vé hạng phổ thông dự kiến cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2018 mới được hãng chính thức mở bán và có giá cụ thể.

Thi Hà