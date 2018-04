Giá xăng E5 giữ nguyên, RON 95 không cao hơn 20.500 đồng

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, CPI tháng 4 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 1,05% so với tháng 12/2017 và tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân lạm phát 4 tháng ở mức 2,8%.

Yếu tố khiến CPI tháng 4 tăng nhẹ sau đợt giảm 0,27% của tháng 3 chủ yếu do 6/11 nhóm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu đều trong xu hướng đi lên. Trong đó, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 1,18%, chủ yếu do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 7/4 và 23/4, làm CPI chung tăng 0,11%.

Bán xăng RON 95 tại một trạm xăng dầu của Petrolimex.

Tiếp đó, là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,18% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và giá điện, nước sinh hoạt tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%; giáo dục 0,06% (dịch vụ giáo dục tăng 0,05%); thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%...

Một số nhóm hàng lại có xu hướng giảm như hàng ăn và dịch vụ ăn uống là 0,18%; bưu chính - viễn thông giảm 0,08%; may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,02%.

Cũng theo cơ quan thống kê, lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 1,33% so với cùng kỳ 2017. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu trong xu hướng ổn định nhưng cơ quan thống kê cho rằng, quản lý, điều hành cần đề phòng các yếu tố bất thường có thể tác động mạnh đến CPI bình quân năm 2018 và gây khó khăn cho điều hành giá năm 2019.

Ở một diễn biến khác, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 5,41% so với cùng kỳ. Chỉ số giá USD tăng 0,10% so với tháng trước; tăng 0,32% so với tháng 12/2017.

Anh Minh