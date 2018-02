Nhộn nhịp rao bán đồng xu Bitcoin lì xì Tết

Giá bán một bộ gồm 52 tờ tiền thật của 28 quốc gia tăng khoảng 100.000-200.000 đồng so với tháng trước, dao động từ 550.000-700.000 đồng.

"Đây là loại tiền mới, có ý nghĩa gom hết may mắn của 28 quốc gia trên thế giới", chủ một cửa hàng bán bộ tiền trên phố Bà Triệu, Hà Nội cho hay. Tiền của 28 quốc gia trên thế giới gồm các nước: Peru, Hy Lạp, Guyana, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Venezuela, Indonesia, Triều Tiên, Campuchia, Lào, Uzbekistan, Việt Nam... Các bộ tiền không bán lẻ.

Cũng theo chị, đây là những tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất của các nước, được đựng trong các túi nilon nhỏ, ép nhựa bên trên và phần góc tiền có dán quốc kỳ. Khách mua mỗi bộ sưu tập sẽ được tặng kèm một chiếc bao lì xì màu đỏ được may bằng lụa pha gấm.

Bộ tiền 52 tờ của 28 quốc gia thu hút khách quan tâm để làm món quà lì xì Tết 2018.

Chị cho biết, tháng trước nếu khách có nhu cầu mua sẽ phải chờ đặt hàng khoảng 7-10 ngày. Tuy nhiên, hiện cửa hàng luôn có sẵn để phục vụ nhu cầu gia tăng của khách. Mỗi ngày đơn vị này bán được khoảng 30-50 bộ. Nhiều khách hàng ở các tỉnh cũng đặt mua.

Bộ tiền 12 con giáp được ghép từ tiền nhiều quốc gia trên thế giới cũng là một trong những mặt hàng đắt khách. Chủ một cửa hàng cho biết, đây hầu hết đều là tiền thật, gồm cả loại đang lưu hành và tiền cũ không còn lưu hành của nhiều quốc gia như Việt Nam, Bhutan, Belarus, Uganda, Indonesia... Giá bán của bộ sản phẩm này là 800.000 đồng.

"Mặt hàng này hút khách chỉ sau loại bộ tiền 52 tờ bởi sự độc đáo", anh Tiến, chủ shop online cho hay.

Bên cạnh đó, các cửa hàng cũng như đơn vị bán online cũng tìm kiếm được mặt hàng lì xì độc, lạ khác để bày bán. Trong đó, một số sản phẩm hút khách như tiền xu Australia được mạ vàng có hình con chó giá khoảng 200.000 đồng mỗi bộ. Theo mô tả, đồng xu được mạ vàng dày 2 micromet, hình ảnh chú chó linh vật của năm 2018 được chạm khắc nổi 3D.

Loại 2 USD vốn được coi là đồng tiền may mắn in hình con chó mạ vàng cũng được bán với giá 350.000 đồng mỗi tờ. Trong hộp đựng món quà này, bên cạnh mỗi tờ tiền còn có giấy chứng nhận được in phản quang.

Ngoài ra, các loại tiền kỷ niệm khác có giá mềm hơn như như tờ tiền con chó một triệu USD giá 25.000 đồng, bộ tiền 12 con giáp một triệu USD giá 250.000 đồng , tiền xu hình con chó Đài Loan giá 100.000 đồng, tiền con chó Belarus 25.000 đồng, tiền mua may bán đắt Costa Rica 80.000 đồng, tiền hình phật Campuchia 15.000 đồng...

Minh Châu