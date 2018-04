Tại hội nghị sơ kết chương trình bình ổn thị trường năm 2017 – Tết Mậu Tuất 2018, bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân cho biết, mặc dù chương trình bán hàng lưu động trong chương trình bình ổn đang được đẩy mạnh vào các khu chế xuất, công nghiệp nhưng lượng hàng bán ra chưa nhiều. Đặc biệt, các thực phẩm sạch, khó vào bếp ăn công nghiệp và trường học.

“10 năm nay tôi đi vào khu công nghiệp, các trường mầm non, cấp 2,3 để mong muốn cung ứng thực phẩm sạch nhưng hầu hết đều bị từ chối. Trong khi đó, họ mua sản phẩm của những đơn vị không có chứng nhận an toàn, thậm chí là hàng tẩm hóa chất, ôi thiu”, bà Huân bức xúc nói và cho biết, công ty bà luôn sẵn sàng bán sản phẩm với giá tốt, thậm chí giảm 10 - 15% so với thông thường và chấp nhận ký gửi lấy tiền trả chậm nhưng tới nay vẫn chưa thể kết nối được với bất cứ đơn vị nào.

Đồng quan điểm bà Huân, lãnh đạo cung cấp rau củ quả ở TP HCM cho biết, đã nhiều lần chào hàng nhưng buộc phải bỏ cuộc. Bởi lẽ, để được vào các khu này, đơn vị cung ứng phải chi cho bếp trưởng và các cá nhân liên quan 20 - 30% hoa hồng. Ngoài ra, sản phẩm bán vào phải "siêu rẻ". Trong khi đó, thực phẩm sạch, chi phí cao nên khó đáp ứng được nhu cầu của bếp ăn công nghiệp và trường học.

Để giải tỏa bức xúc của doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Công Thương TP HCM thừa nhận, hàng hóa sạch, an toàn khó đưa vào bếp ăn công nghiệp. Bởi lẽ, tại các bếp ăn công nghiệp đa số là các doanh nghiệp thầu và họ được quyền lựa chọn đơn vị thu mua. Do vậy, cơ quan quản lý khó can thiệp. Để tiếp cận, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm nên tiếp cận trực tiếp với đơn vị thầu để đưa ra mức giá hợp lý.

Ở khía cạnh khác, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở cho biết, sẽ cùng các cơ quan ngồi lại với nhau để xem xét các phản ánh của doanh nghiệp. Song song đó, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu các khu công nghiệp, trường học khi mua thực phẩm phải cung cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn nơi mà họ thu mua. Có như vậy, học sinh, công nhân mới có được bữa ăn sạch và an toàn.

Trong năm 2017, chương trình bình ổn thị trường của Sở Công Thương đã tổ chức được 11 điểm bán hàng lưu động tại khu chế xuất, các doanh nghiệp đã thực hiện được 1.402 chuyến bán hàng lưu động tập trung, doanh thu đạt 34.82 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017 - 2018, lượng hàng hóa cung ứng tăng mạnh, tổng doanh thu đạt 25.763 tỷ đồng, tăng 12,7% so với kết quả thực hiện năm 2016 - 2017. Trong đó nhóm rau củ quả tăng mạnh nhất, đạt 147,5% kế hoạch, tiếp đến là nhóm thực phẩm chế biến.

Đối với mặt hàng hoa, Tết 2018 thị trường thành phố tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu hoa hồng, cúc, cát tường…. Còn mặt hàng bia, nước giải khát, thành phố tiêu thụ đạt khoảng 40 triệu lít bia và 45 triệu lít nước giải khát.

Thi Hà