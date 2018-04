Jack Ma ví chiến tranh thương mại như đánh bom / Giá trị Alibaba mất 30 tỷ USD trong một đêm

Đại gia thanh toán trực tuyến của Trung Quốc - Ant Financial đang chuẩn bị huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Doanh nghiệp này dự kiến đạt giá trị 150 tỷ USD đợt chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) cuối năm nay, theo nhiều báo cáo.

Trước đó, Alibaba – công ty mẹ của Ant Financial đã đạt giá trị 168 tỷ USD khi IPO trên sàn chứng khoán New York hồi năm 2014. Hiện giá trị của doanh nghiệp do Jack Ma sáng lập đã lên tới hơn 445 tỷ USD.

Nổi tiếng với nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay, Ant Financial đang cạnh tranh quyết liệt với ứng dụng WeChat Pay của Tencent để trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng trăm triệu người tiêu dùng Trung Quốc. Tại đất nước này, mọi mặt hàng từ laptop đến thức ăn đường phố đều được trả bằng các ứng dụng thanh toán trên di động.

Ứng dụng thanh toán trên di động của Ant Financial. Ảnh: CNN.

Theo thông tin từ WSJ, Bloomberg và Reuters, công ty này đang cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư để gọi vốn được ít nhất từ 8 đến 10 tỷ USD. Chuyên gia phân tích Kenny Liew tại BMI Research cho rằng, các nhà đầu tư rất muốn rót vốn vào Ant Financial. “Một vòng huy động vốn mới sẽ cho phép doanh nghiệp này đạt giá trị tốt hơn khi IPO cuối năm nay”, Liew cho hay.

Spotify là hãng công nghệ IPO đạt giá trị lớn nhất năm nay, khoảng 30 tỷ USD khi niêm yết tuần trước. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể bị vượt qua bởi giá trị 150 tỷ USD mà công ty tài chính của Jack Ma hướng tới trong đợt IPO cuối năm nay. Người phát ngôn của Ant Financial cho biết hiện chưa có lịch IPO cụ thể của doanh nghiệp này.

Định giá Ant Financial tăng vọt phản ánh sự phát triển nhanh chóng của thanh toán di động khắp châu Á. Liew nhận định, Ant có thể sẽ dùng nguồn vốn mới để tiếp tục mở rộng ở quốc tế, với tham vọng thống trị các thị trường mới phát triển thanh toán di dộng.

Công ty này đã đạt được thỏa thuận với các nền tảng thanh toán di động như Kakao Pay tại Hàn Quốc, Paytm tại Ấn Độ, GCash tại Philippines và Dana ở Indonesia.

Bên cạnh đó, công ty này cũng đang nhắm tới khách du lịch Trung Quốc – những người không có thẻ tín dụng và quen dùng thanh toán di động. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ như Sheraton Hotels hay Uber chấp nhận thanh toán bằng Alipay. Hiện tại, hơn 8 triệu cửa hàng tại Trung Quốc và khoảng 120.000 cửa hàng bán lẻ trên thế giới đã chấp nhận thanh toán bằng Alipay.

Tuy nhiên, doanh nghiệp của Jack Ma vừa thất bại trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện tại Mỹ. Ant Financial phải hủy kế hoạch mua MoneyGram sau khi Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ không phê duyệt vụ mua bán này. Các nhà lập pháp cho rằng, nó sẽ giúp Trung Quốc tăng khả năng tiếp cận thị trường tài chính Mỹ. Trong khi đó, phía Ant Financial đáp trả rằng, họ không thuộc sở hữu và điều hành bởi chính phủ Trung Quốc.

Anh Tú (theo CNN)