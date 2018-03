Nhiều công ty rút quảng cáo khỏi Facebook / Lời xin lỗi của Mark Zuckerberg sau bê bối lộ dữ liệu người dùng

Dưới tiêu đề được in lớn "Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không thể thì chúng tôi không xứng đáng", Facebook đã đồng loạt cho đăng lời xin lỗi trên nguyên trang quảng cáo của hàng loạt tờ báo in lớn tại Anh như The Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express và The Observer, vào hôm Chủ nhật.

Tuy nhiên, trong lời xin lỗi, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg không đề cập gì đến vụ Cambridge Analytica mà dẫn vào một trường hợp rò rỉ dữ liệu cách đây 4 năm.

"Có thể bạn đã nghe đến một ứng dụng đố vui được xây dựng bởi một nhà nghiên cứu trong trường đại học, đã làm lộ thông tin hàng triệu người dùng Facebook vào năm 2014. Đây thực sự là một sai phạm về lòng tin và chúng tôi xin lỗi vì đã không làm được gì nhiều hơn vào thời điểm đó. Chúng tôi đang thực hiện các bước để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa", tỷ phú 33 tuổi viết.

Nguyên trang xin lỗi mà Facebook đã mua quảng cáo trên tờ The Mail on Sunday hôm 25/3.

Tương tự như lần xuất hiện trên CNN giữa tuần trước, người đứng đầu mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra các giải pháp và lời hứa chung chung để trấn an người dùng.

"Chúng tôi cũng đang điều tra mọi ứng dụng có quyền truy cập vào một lượng lớn dữ liệu trước khi chúng tôi sửa lỗi. Chúng tôi cho rằng còn có nhiều ứng dụng khác nữa. Và khi chúng tôi tìm ra chúng, chúng tôi sẽ cấm và thông báo đến người bị ảnh hưởng. Cuối cùng, chúng tôi nhắc nhở bạn về các ứng dụng mà bạn đã cho phép truy cập vào thông tin của mình. Vì vậy, bạn có thể tắt những ứng dụng mà bạn không muốn nữa. Cảm ơn bạn đã tin vào cộng đồng này. Tôi hứa sẽ làm tốt hơn"

Tính cả tiêu đề và không gồm chữ ký, lời xin lỗi của Facebook dài tổng cộng 162 chữ, được ký tên bởi Mark Zuckerberg. Lời xin lỗi được in chữ đen đơn giản trên nền trắng kèm them logo Facebook ở bên dưới chữ ký.

Tuần qua, cổ phiếu hãng này khép lại mức dưới 160 USD. Theo đó, vốn hoá Facebook "bốc hơi" khoảng 75 tỷ USD từ đầu tuần, sau vụ bê bối liên quan đến Cambridge Analytica. Riêng Mark Zuckerberg mất hơn 10 tỷ USD, tuột từ hàng 6 xuống hạng 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.

Sự việc nghiêm trọng đến mức, sau khi đăng một lời xin lỗi trên trang cá nhân, địch thân CEO Mark Zuckerberg đã phải xuất hiện trên kênh truyền hình của CNN để trần tình và hứa hẹn.

Bất chấp lời xin lỗi được phát đi, cổ phiếu Facebook vẫn lao dốc vào hôm thứ Sáu ngày 23/3. Và thế là lần đầu tiên, nền tảng quảng cáo trực tuyến thuộc hàng nhất nhì thế giới phải đi mua quảng cáo trên các tờ báo in để đăng xin lỗi vào cuối tuần.

Phiên An (theo DailyMail)