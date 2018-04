Chuỗi siêu thị đồ chơi lớn nhất Mỹ phá sản

Một cửa hàng Nine West tại trung tâm thương mại ở Texas (Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Nine West Holdings, công ty sở hữu nhãn hiệu giày dép và may mặc nổi tiếng trên thế giới, hôm thứ Sáu vừa đệ đơn phá sản. Reuters dẫn một vài nguồn tin cho biết Nine West đang nợ khoảng 1,5 tỷ USD.

Trước tình hình khó khăn, Nine West cho hay sẽ phải bán bớt một số mảng giày dép và túi xách với thương hiệu Nine West và Bandolino cho tập đoàn Authentic Brands. Thay vào đó, công ty chỉ còn sở hữu các thương hiệu như Anna Klein, Gloria Vanderbilt, với chiến lược tập trung vào quần áo, trang sức.

Washington Post cho hay, vài năm nay, Nine West gặp khó khăn khi thị hiếu người dùng chuyển sang dòng giầy thể thao, sneaker nhiều hơn là sandal, giày cao gót. Không những vậy, sự đi xuống của mô hình trung tâm thương mại - những nơi mà Nine West đặt các cửa hàng và tiêu thụ phần lớn sản phẩm - đã khiến doanh thu của công ty giảm.

Theo hồ sơ phá sản của Nine West, tổng tài sản công ty từ 0,5 đến một tỷ USD trong khi tổng nợ phải trả từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD.

Trước đó, tháng 9 năm ngoái, Toys “R” Us - chuỗi siêu thị đồ chơi lớn nhất Mỹ - nộp đơn xin bảo hộ phá sản, trong bối cảnh ngành bán lẻ lao đao vì thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng giá rẻ. Năm ngoái, ở Mỹ có hơn 15 công ty trong lĩnh vực bán lẻ phải đóng cửa.

Ngân Hà (theo Reuters, Washington Post)