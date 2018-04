24 năm kinh doanh để thành người giàu nhất thế giới của Jeff Bezos / Ông chủ Amazon giàu bằng 2,3 triệu người Mỹ

Ngoài việc điều hành đế chế thương mại điện tử Amazon và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, người giàu nhất thế giới - Jeff Bezos có rất nhiều sở thích khác. Trên Instagram, tỷ phú chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc cá nhân.

Chủ nhật tuần trước, Bezos đã làm pancake việt quất - chocolate cho vợ chồng cầu thủ đội bóng Seahawks - Russell Wilson và ca sĩ/nhạc sĩ - Ciara. Bezos đầu tư vào TraceMe - ứng dụng của Wilson cho phép người nổi tiếng kết nối với người hâm mộ.

Jeff Bezos thư giãn cuối tuần với thú bông của các con. Ảnh: Instagram

Sau đó, ông lại đăng ảnh mình ngồi dựa vào một chú gấu trúc nhồi bông. Dù vậy, Bezos cho biết mình đã phải "xử lý email" và "sửa lại lần cuối" thư gửi cổ đông 2018 để có thời gian đưa các con đi xem phim.

Ông cho biết Dwayne "The Rock" Johnson là diễn viên ưa thích của mình. Vì thế, tại rạp chiếu, Bezos cũng tạo dáng chụp ảnh như The Rock trong poster phim. Năm ngoái, Bezos từng gây sốt vì một bức ảnh chụp ông tham gia diễn đàn Allen & Company Sun Valley, với kính đen và áo gile khoác ngoài. Ngoại hình của ông được so sánh chẳng khác nào Vin Diesel và The Rock.

Bezos đến nay vẫn nổi tiếng là người có kỷ luật và gắn bó với gia đình. Mỗi sáng, Bezos tự dậy rất đúng giờ, không cần báo thức. Ông luôn bắt đầu ngày mới bằng việc ăn bữa sáng lành mạnh với vợ - tiểu thuyết gia MacKenzie Bezos.

Tỷ phú còn luôn duy trì thói quen rửa bát sau khi ăn tối. "Tôi thực sự cảm thấy đó là việc sexy nhất mình làm được", ông nói. Và dù bận rộn, để dành thời gian cho vợ và 4 người con, Bezos cũng không bao giờ đặt lịch họp vào đầu giờ sáng, đồng thời luôn đảm bảo ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày. Hiện tại, Bezos có hơn 122 tỷ USD tài sản, theo Forbes.

Hà Thu (theo CNBC)