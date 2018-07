Nhiều hộ cá thể có doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến, cơ quan này đề ra 4 giải pháp để khuyến khích người dân lấy hóa đơn điện tử từ các hộ kinh doanh.

Trong đó, Bộ đưa ra ý kiến, xây dựng giải pháp quay xổ số nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân lấy hóa đơn mua hàng, góp phần tham gia giám sát doanh thu kinh doanh của người nộp thuế (bao gồm cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh). Việc này nhằm đảm bảo người nộp thuế kê khai doanh thu đúng thực tế, thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước. Với đề xuất trên, trong Luật quản lý thuế sửa đổi sẽ bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính là nghiên cứu xây dựng các giải pháp quay xổ số.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tính tới phân loại hộ kinh doanh để áp dụng các biện pháp không dùng tiền mặt trong giao dịch kinh doanh bán lẻ, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí… Cùng với đó là biện pháp đẩy mạnh sử dụng hoá đơn điện tử, kết nối thông tin doanh thu bán hàng thông qua máy tính tiền hoặc các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán.

Bộ Tài chính nhấn mạnh đến nay hộ kinh doanh vẫn đang là chủ thể có đóng góp lớn trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (trên 30% GDP). Theo số liệu quản lý thuế năm 2017, số hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên là 102.095 hộ. Nhiều hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thường xuyên có doanh thu lên đến vài trăm tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều hộ hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù không phù hợp với mô hình hộ khoán như kinh doanh hóa chất, vật tư và thiết bị y tế, máy móc thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng có nguồn gốc tài nguyên khoáng sản...

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, khung pháp luật về hộ kinh doanh hiện vẫn chưa có biện pháp để giám sát doanh thu với những hộ kinh doanh trong một số ngành nghề đặc thù, chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ. Đặc biệt, cơ quan chức năng thừa nhận chưa có giải pháp để khuyến khích người dân lấy hoá đơn từ các hộ kinh doanh, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, dẫn đến thất thu thuế.

Bộ đề xuất sửa đổi Luật theo hướng, quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể, những doanh nghiệp đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, không thuộc loại doanh nghiệp có rủi ro về thuế thì áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp (không có mã của cơ quan thuế). Các doanh nghiệp khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh quy mô lớn có nhu cầu sử dụng hoá đơn thường xuyên, theo Bộ Tài chính đề xuất phải sử dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không sử dụng hoá đơn điện tử thì sử dụng máy tính tiền, phần mềm bán hàng hoặc thiết bị thanh toán có kết nối với cơ quan thuế và sử dụng hoá đơn giấy in từ máy tính tiền hoặc phần mềm bán hàng để giao cho người mua. Một số trường hợp do đặc thù kinh doanh hoặc do điều kiện địa lý về địa bàn (vùng sâu, vùng xa) không áp dụng được hóa đơn điện tử thì áp dụng hóa đơn giấy theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nguyễn Hà