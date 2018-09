ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Sáng 28/9, Tổng cục Thống kê (GSO, Bộ Kế hoạch & Đầu tư) công bố số liệu kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2018. Theo đó, GDP quý III ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước. Thấp hơn mức 7,45% quý I năm nay nhưng cao hơn mức 6,73% của quý II.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho rằng, dữ liệu này cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,46%; khu vực công nghiệp và xây dựng 8,61% và dịch vụ tăng 6,87%.

Tính chung 9 tháng, GDP cả nước ước tăng 6,98% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 8 năm qua. "Kết quả tăng trưởng khẳng định tính kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2018", ông Lâm đánh giá.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong khi công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng âm. Góp vào tăng trưởng chung nền kinh tế nhiều nhất là lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, kế đến là dịch vụ, tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Về lạm phát, số liệu của GSO cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,98% so với cùng kỳ 2017. Còn so với tháng 12 năm ngoái, CPI tháng 9 tăng 3,2%.

Nguyên nhân làm CPI tháng 9 tăng, theo ông Lâm, là dịch vụ giáo dục tăng 5,75% làm CPI tăng 0,3%. Hai đợt tăng giá xăng dầu trong tháng 9 cũng làm tăng CPI tháng 9 khoảng 0,08%.

CPI quý III tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước và bình quân quý 9 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,75%.

Trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá, nhiều nhất là giáo dục, giao thông, dịch vụ ăn uống... Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm.

Nguyễn Hoài