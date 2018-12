Nhiều người vay mua nhà vỡ nợ nếu lãi suất tăng 2%

Liên quan đến vụ việc nghi vấn ông Trần Quốc Tuấn - Phó giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình vay nợ của nhiều người rồi bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 10/12 ông Bùi Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, ông Tuấn đã không còn là Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình một tháng trước.

Cụ thể, ngày 7/11 Công ty Điện lực Thái Bình nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Quốc Tuấn - Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình. Công ty Điện lực Thái Bình đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và xin ý kiến chỉ đạo với trường hợp của ông Tuấn.

Theo nguyện vọng của ông Tuấn, sau đó một ngày, Tổng giám đốc Tổng công ty Điên lực miền Bắc (EVNNPC) đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Điện lực Thái Bình với ông Trần Quốc Tuấn.

Ngày 12/11, Tổng giám đốc EVNNOC đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao đông với ông Tuấn. "Vì vậy, ông Tuấn không còn là cán bộ, công nhân viên của Công ty Điện lực Thái Bình", ông Sơn khẳng định.

Về thông tin ông Tuấn vay nợ đồng nghiệp, cán bộ cấp dưới, đại diện Công ty Điện lực Thái Bình cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cách đây vài ngày, nhiều người dân đã tụ tập trước cửa nhà ông Tuấn (Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) đòi nợ nhưng không có ai mở cửa. Ông Tuấn và vợ con đã rời địa phương, không có mặt tại nơi cư trú.

Theo Công an phường Trần Hưng Đạo, đơn vị này đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với bảo vệ tổ dân phố để giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (PC03) xác nhận đơn vị này đã nắm được thông tin và đang xác minh vụ việc. Nhưng ông Tuấn có vay nợ, lừa đảo hay không thì cần phải điều tra làm rõ.

Anh Minh