EVN: 'Nguy cơ cắt điện từ đầu năm 2019 vì thiếu than'

Tại cuộc họp về cung ứng than cho điện chiều 12/12, Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bằng mọi giá phải đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống của người dân. Tuy nhiên, nếu không giải quyết tốt được việc cung ứng than, thì tình trạng thiếu điện sẽ diễn ra ngay trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng, trong ngắn hạn và trung hạn, chưa có nguồn điện nào có thể thay thế hiệu quả cho nhiệt điện than. "Do đó phải phát triển loại năng lượng này nhưng với các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp cung ứng than cho điện chiều 12/12. Ảnh: VGP

Để đáp ứng đủ than cho nhiệt điện, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than; xây dựng kế hoạch tổng thể về nhu cầu sử dụng than các loại, gồm than sản xuất trong nước, than nhập khẩu, bảo đảm đáp ứng nhiên liệu cho các cơ sở sản xuất, đặc biệt là đáp ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học & công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu các giải pháp sử dụng than trộn cho sản xuất điện, trên cơ sở tính toán phối trộn than trong nước và nhập khẩu bảo đảm chất lượng nhiên liệu, các yếu tố về môi trường để khắc phục việc thiếu than Antraxite của các nhà máy điện.

Yêu cầu Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc cùng EVN và các hộ tiêu thụ than khác khẩn trương thỏa thuận ký hợp đồng mua bán than năm 2019 và kế hoạch mua bán than dài hạn, trung hạn và thực hiện nghiêm theo hợp đồng để đáp ứng đủ than cho sản xuất.

Về giá bán than sản xuất trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá; Bộ Tài chính chủ động làm việc và hướng dẫn các đơn vị sản xuất than trong nước xác định giá than theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm sản xuất kinh doanh than có hiệu quả.

Với than nhập khẩu, Phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than để cung cấp cho nhà máy theo quy định.

Theo số liệu của EVN, dự kiến nhu cầu điện trong tháng 12/2018 là 18,89 tỷ kWh trong đó hệ thống phải huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than với tổng sản lượng là 10,478 tỷ kWh, cao hơn so với kế hoạch 519 triệu kWh.

Dự kiến tổng sản lượng điện của hệ thống năm 2019 là 232,5 tỷ kWh, và các nhà máy nhiệt điện than sẽ góp hơn 116 tỷ kWh, cao hơn 26 tỷ kWh năm 2018 (tương đương 13 triệu tấn than).

Trong bối cảnh này, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã cung cấp gần 20,5 triệu tấn (89% khối lượng theo hợp đồng), trong đó TKV cấp hơn 16,2 triệu tấn, còn lại trên 4,2 triệu tấn của Tổng công ty Đông Bắc.

Việt Nam có khoảng 45.000 MW nguồn điện, nhu cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025 và đạt 130.000 MW vào 2030.

Nguyễn Hoài