Hải quan thu 1.255 tỷ đồng cho ngân sách mỗi ngày / Tuần cuối năm, Hải quan TP HCM phải thu hơn 3.800 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan vừa thông báo, đến 30/11, toàn ngành đã thu 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán và tăng hơn 19.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này bằng 97% kế hoạch cả năm nay nên tháng 12, ngành hải quan phải thu ít nhất khoảng 8.789 tỷ đồng, tương đương hơn 280 tỷ đồng mỗi ngày.

Ông Lưu Mạnh Tưởng - Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu cho biết, hiện 27/35 chi cục đã hoàn thành chỉ tiêu thu dự toán. "Tuy nhiên, chúng tôi liên tục điều chỉnh chỉ tiêu, các cục đã về đích vẫn được giao thêm nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu chung của toàn ngành", ông Tưởng nói.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng giải thích, số thu thuế tăng mạnh kim ngạch do xuất nhập khẩu đạt gần 430 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu nhờ giá dầu thô tăng mạnh so với thời điểm xây dựng dự toán và nhu cầu sử dụng cũng làm tăng lượng nhập khẩu giúp thuế thu từ mặt hàng này tăng 20.000 tỷ đồng so với dự toán, tăng 3.700 tỷ đồng với năm 2017.

Ông Tưởng dự đoán, năm 2019, thu ngân sách của ngành hải quan sẽ khó khăn. Theo Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu, hội nhập ngày càng sâu rộng, CPTPP khả năng áp dụng từ đầu 2019 nên thuế nhập khẩu với các nước có thể giảm. Đồng thời, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ năm sau nên kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng dầu có thể đi xuống. Xăng dầu liên tục giảm giá gần đây cũng ảnh hưởng thu thuế nhập khẩu mặt hàng này.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã ký thoả thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với 39 ngân hàng, trong đó 24 ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 sau hơn 1 năm thực hiện. Đến nay, hơn 3.200 doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử với số tiền khoảng 14.900 tỷ đồng.

Anh Tú