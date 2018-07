Nấm Tươi Cười giành giải Quán quân Startup Việt 2017

Trong phần thi thuyết trình, CEO Nấm Tươi Cười, chị Phạm Hồng Vân gây ấn tượng với ban giám khảo bởi phần trình bày sản phẩm, dịch vụ và kế hoạch chinh phục thị trường chi tiết. Những điểm nổi bật của Startup chuyên sản xuất thực phẩm chế biến ăn liền và nước uống "nhanh, tự nhiên, không hóa chất" từ các loại nấm được chị Vân chia sẻ cặn kẽ, dễ hiểu.

Chị Vân chia sẻ, doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm như chà bông nấm, giò nấm và nước uống thảo dược từ nấm dược liệu và nấm ăn. Đối tượng khách hàng đa số là dân thành thị, thu nhập cao. 85% là nữ giới độ tuổi 25-55. Ngoài ra còn có người ăn chay, ăn kiêng, người quan tâm sức khỏe, người có cuộc sống bận rộn, người có nhu cầu mua biếu.

Đại diện Nấm Tươi Cười cũng nhấn mạnh vào số liệu Startup đã đạt được trong 5 năm qua với gần một triệu sản phẩm tiệu thụ ở 230 điểm bán lẻ cùng 7 nhà phân phối.

Ngoài ra, doanh nghiệp tạo thu nhập cho 20 người khuyết tật, 10 phụ nữ khó khăn. Dự án được hỗ trợ và đầu tư từ ba quỹ tại Mỹ, ba tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước đồng thời nhận ba giải thưởng khởi nghiệp.

Phần trình bày ấn tượng khiến Startup này là một trong những đơn vị nhận được nhiều câu hỏi nhất từ ban giám khảo, trong đó có nhiều câu khó như phần chất vấn của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT: "Protein càng xanh, ít chế biến mới tốt nhất cho sức khỏe? Tại sao bạn chọn hướng đi nấm chế biến?".

Đại diện của Nấm Tươi Cười khiến cả 6 chuyên gia hài lòng với phần phản biện xuất sắc khi giải thích lợi ích nấm chế biến sẽ đáp ứng tốt nhu cầu ăn nhanh và đa dạng của cuộc sống hối hả ngày nay hơn nấm tươi. Bên cạnh đó, CEO 8x cũng đưa ra nhiều lý do thuyết phục "Không phải sản phẩm nào ăn tươi xanh cũng tốt hơn chế biến".

Ngoài việc đưa ra các câu hỏi, hội đồng ban giám khảo còn gợi ý nhiều lời khuyên hữu ích cho Startup ẩm thực này như bài toán thị trường...

Trước phần thuyết trình của Startup Nấm Tươi Cười, top 4 cũng có màn hỏi - đáp gay cấn với ban giám khảo. 4 đội đi đến được vòng chung kết là những đơn vị có kinh nghiệm 1-4 năm trên thị trường nội địa, do đó đều có chuẩn bị kỹ kế hoạch tham gia thị trường của mình. Tuy nhiên, khi bị ban giám khảo “xoay” về kế hoạch bước ra thế giới, một vài đội dự thi tỏ ra lúng túng.

Sau khi xét tuyển từ điểm hồ sơ (40%), điểm Hội đồng chuyên môn (40%) và bình chọn từ độc giả (20%), Nấm Tươi Cười đã vượt lên dẫn đầu top 5 để giành ngôi vị Quán quân.

CEO Nấm Tươi Cười, chia sẻ sau khi đạt giải: "Chúng tôi không nghĩ đạt được giải quán quân vì cho rằng các startup ứng dụng công nghệ sẽ có nhiều lợi thế hơn". Về phần thưởng, chị Vân cho rằng đây là cơ hội để mở rộng đầu tư, cải thiện sản phẩm, tiến tới kế hoạch xuất khẩu các thương hiệu ra toàn cầu. Hiện nay, thương hiệu Nấm Tươi Cười đang ở trong giai đoạn xúc tiến, đàm phán, thương thảo với các đối tác nước ngoài như Coca-Cola, Wall Mart. Phần Lan cũng là một trong những quốc gia mà Nấm Tươi Cười đang có xúc tiến thương mại.

Đơn vị sẽ nhận giải thưởng là gói truyền thông miễn phí trị giá 100 triệu đồng trên VnExpress.net hoặc Ngoisao.net.

Quán quân còn được tham gia Slush - một trong những sự kiện khởi nghiệp quy mô lớn nhất thế giới tại Phần Lan. Tài trợ toàn phần đến từ chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Innovation Partnership Program - IPP) gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế, chi phí đi lại, ăn, ở tại Phần Lan và vé tham dự sự kiện cho 2 người.

Đơn vị đạt giải nhất cũng hưởng gói ưu đãi “Điểm tựa tài chính, khởi nghiệp thành công” của Ngân hàng TMCP An Bình; voucher sử dụng dịch vụ trị giá 50 triệu đồng từ UP Co-working Space; 20 triệu đồng từ Uber; khóa học X-Startup CEO Entrepreneur do YUP Inspiring Entrepreneuship tài trợ và học bổng LeaderUp - Accelerator Program.

Bên cạnh đó, gói dịch vụ xây dựng doanh nghiệp, tạo đà phát triển Reddal Fast Track của công ty Reddal trị giá hơn 100 triệu đồng cũng được trao tặng cho nhà vô địch Startup Việt 2017.

Chị Phạm Hồng Vân - CEO của dự án Nấm Tươi Cười.

Chị Phạm Hồng Vân - CEO Nấm Tươi Cười thuyết trình:

Nấm tươi cười thuyết trình

Lễ vinh danh Startup Việt 2017 có sự tham gia của hơn 300 khách mời, gồm đại diện các đơn vị, dự án khởi nghiệp, quỹ đầu tư cùng nhiều doanh nghiệp. Vòng bình chọn dành cho độc giả cũng thu hút hơn 10.000 người tham gia với hơn 30.500 lượt bình chọn.

Tại sự kiện, Top 25 Startup tiêu biểu ra mắt sau vòng bình chọn trên VnExpress. Hầu hết các đơn vị trong nhóm này đều phát triển dịch vụ trên nền tảng Internet, trong đó có một số mô hình kinh doanh khá mới ở Việt Nam.

Top 5 Startup được ban tổ chức lựa chọn tham gia thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo là 6 chuyên gia, doanh nhân uy tín, giàu kinh nghiệm gồm: ông Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu GIBC; ông Hà Huy Cường - Phó tổng giám đốc An Bình Bank; ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Duy Hiếu - Giám đốc điều hành Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lễ trao giải top 5 và quán quân:

Lễ trao giải top 3 và quán quân

Những Startup này sẽ nhận gói ưu đãi của Ngân hàng TMCP An Bình; học bổng khóa học X-Startup CEO Entrepreneur và LeaderUp-Accelerator Program; một voucher sử dụng dịch vụ trị giá 30 triệu đồng từ UP Co-working Space

Ngoài ra, mỗi đơn vị trong Top 25 nhận gói truyền thông miễn phí trị giá 100 triệu đồng trên hệ thống Báo VnExpress hoặc Ngoisao.net, thời hạn sử dụng tới hết năm 2018.

Điểm mới và nổi bật của lễ vinh danh Startup năm nay là phần Startup Speed Dating. Đây là chương trình kết nối tốc độ, hiệu quả, nhanh chóng và trực tiếp giữa các công ty khởi nghiệp với 16 chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư nhiều lĩnh vực. Hoạt động này kéo dài hơn 60 phút, mỗi phiên làm việc khoảng 10 phút, với 6 phiên và chia ra làm 7-8 khu vực.

Đây là cơ hội để Startup chia sẻ ý tưởng, mô hình kinh doanh, thu hút sự quan tâm và chú ý từ các nhà đầu tư, tham vấn ý kiến từ các chuyên gia trong ngành, giao lưu kết nối với cộng đồng Startup, mở rộng mạng lưới quan hệ...

Trong hai tuần diễn ra chương trình bình chọn, mỗi tuần có một độc giả nhận giải “Độc giả may mắn” theo phương thức lựa chọn ngẫu nhiên. Ở buổi vinh danh sẽ có một voucher sử dụng dịch vụ Uber trị giá 2 triệu đồng dành cho một độc giả may mắn.

Startup Việt 2017 có sự đồng hành của Công ty CP Tập đoàn Asanzo và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Đây là năm thứ hai liên tiếp VnExpress tổ chức bình chọn Startup Việt. Năm 2016, chương trình thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký tham dự, với trên 3.000 lượt bình chọn từ độc giả. Quán quân năm ngoái là VeXeRe - dự án hợp tác bán vé, giúp các nhà xe xây dựng quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp và quản lý dễ dàng hơn.

